Таварес провел 1200-й матч в НХЛ – 12-е место среди действующих игроков. У форварда «Торонто» 1135 очков в регулярках за карьеру

Джон Таварес провел 1200-й матч в НХЛ.

35-летний нападающий «Торонто » Джон Таварес провел 1200-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала игра с «Каролиной » (4:5), он отметился 2 (1+1) очками.

Всего на счету форварда 1135 (503+632) результативных действий в регулярках за карьеру, включая 9+12 в 16 матчах этого сезона.

Таварес стал 12-м действующим игроком, преодолевшим отметку в 1200 игр. В истории НХЛ он занимает 136-е место.

