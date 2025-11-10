Таварес провел 1200-й матч в НХЛ – 12-е место среди действующих игроков. У форварда «Торонто» 1135 очков в регулярках за карьеру
Джон Таварес провел 1200-й матч в НХЛ.
35-летний нападающий «Торонто» Джон Таварес провел 1200-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала игра с «Каролиной» (4:5), он отметился 2 (1+1) очками.
Всего на счету форварда 1135 (503+632) результативных действий в регулярках за карьеру, включая 9+12 в 16 матчах этого сезона.
Таварес стал 12-м действующим игроком, преодолевшим отметку в 1200 игр. В истории НХЛ он занимает 136-е место.
Беруби о том, что «Торонто» пропустил 10 голов в 2 последних играх: «Мы сошли с рельсов в плане обороны. Потери обходятся нам дорого, не видно настойчивости в защите»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
