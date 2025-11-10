Агент Светлакова о снижении зарплаты игрока на 28 млн рублей: «Цифры в разы отличаются. Неграмотные люди не учли уже полученные деньги – нужно было ходить в школу»

Агент Андрея Светлакова о снижении зарплаты игрока: написанные цифры неверны.

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Трактора» Андрея Светлакова, оценил слухи , что игроку уменьшили зарплату на 28 млн рублей (с 70 млн до 42).

– Насколько соответствует действительности информация о понижении зарплаты Андрея Светлакова?

– То, что Светлаков пошел на понижение контракта, это соответствует действительности. Эта сумма добавилась на следующий сезон. Но те цифры, которые были написаны, совершенно неправильные и в разы отличаются от действительности.

Видимо, люди, которые опубликовали эту информацию, не очень грамотные и они решили, что хоккеист до сегодняшнего дня еще не получал зарплату. Они взяли базовую стоимость за весь сезон и сравнили с той, до какой суммы он упал, и не учли те деньги, которые он уже получил. Но нужно было ходить в школу и не пропускать уроки математики, тогда бы они посчитали правильно. Надо снова пойти в третий класс.

– Это небольшая сумма?

– Не такая значительная, скажем так. «Трактор » всегда работает в рамках регламента. И если брать всю структуру контракта в целом на несколько лет, то сумма у Андрея не меняется.

– Такое решение было принято, чтобы контракт Виталия Кравцова смог попасть под потолок зарплат?

– Чтобы у «Трактора» на данный момент была возможность подписывать игроков, – сказал Черных.

«Трактор» сократил Светлакову зарплату на 10 млн рублей, а не на 28 млн (Артур Хайруллин)