Агент Светлакова о снижении зарплаты игрока на 28 млн рублей: «Цифры в разы отличаются. Неграмотные люди не учли уже полученные деньги – нужно было ходить в школу»
Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Трактора» Андрея Светлакова, оценил слухи, что игроку уменьшили зарплату на 28 млн рублей (с 70 млн до 42).
– Насколько соответствует действительности информация о понижении зарплаты Андрея Светлакова?
– То, что Светлаков пошел на понижение контракта, это соответствует действительности. Эта сумма добавилась на следующий сезон. Но те цифры, которые были написаны, совершенно неправильные и в разы отличаются от действительности.
Видимо, люди, которые опубликовали эту информацию, не очень грамотные и они решили, что хоккеист до сегодняшнего дня еще не получал зарплату. Они взяли базовую стоимость за весь сезон и сравнили с той, до какой суммы он упал, и не учли те деньги, которые он уже получил. Но нужно было ходить в школу и не пропускать уроки математики, тогда бы они посчитали правильно. Надо снова пойти в третий класс.
– Это небольшая сумма?
– Не такая значительная, скажем так. «Трактор» всегда работает в рамках регламента. И если брать всю структуру контракта в целом на несколько лет, то сумма у Андрея не меняется.
– Такое решение было принято, чтобы контракт Виталия Кравцова смог попасть под потолок зарплат?
– Чтобы у «Трактора» на данный момент была возможность подписывать игроков, – сказал Черных.
