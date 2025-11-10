  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Светлакова о снижении зарплаты игрока на 28 млн рублей: «Цифры в разы отличаются. Неграмотные люди не учли уже полученные деньги – нужно было ходить в школу»
8

Агент Светлакова о снижении зарплаты игрока на 28 млн рублей: «Цифры в разы отличаются. Неграмотные люди не учли уже полученные деньги – нужно было ходить в школу»

Агент Андрея Светлакова о снижении зарплаты игрока: написанные цифры неверны.

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Трактора» Андрея Светлакова, оценил слухи, что игроку уменьшили зарплату на 28 млн рублей (с 70 млн до 42).

– Насколько соответствует действительности информация о понижении зарплаты Андрея Светлакова?

– То, что Светлаков пошел на понижение контракта, это соответствует действительности. Эта сумма добавилась на следующий сезон. Но те цифры, которые были написаны, совершенно неправильные и в разы отличаются от действительности.

Видимо, люди, которые опубликовали эту информацию, не очень грамотные и они решили, что хоккеист до сегодняшнего дня еще не получал зарплату. Они взяли базовую стоимость за весь сезон и сравнили с той, до какой суммы он упал, и не учли те деньги, которые он уже получил. Но нужно было ходить в школу и не пропускать уроки математики, тогда бы они посчитали правильно. Надо снова пойти в третий класс.

– Это небольшая сумма?

– Не такая значительная, скажем так. «Трактор» всегда работает в рамках регламента. И если брать всю структуру контракта в целом на несколько лет, то сумма у Андрея не меняется.

– Такое решение было принято, чтобы контракт Виталия Кравцова смог попасть под потолок зарплат?

– Чтобы у «Трактора» на данный момент была возможность подписывать игроков, – сказал Черных.

«Трактор» сократил Светлакову зарплату на 10 млн рублей, а не на 28 млн (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoАндрей Светлаков
Александр Черных
logoТрактор
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мерфи, Дорожко и Белозеров – хоккеисты недели в КХЛ. Поляков из СКА стал лучшим новичком
сегодня, 09:17
«Трактор» сократил Светлакову зарплату на 10 млн рублей, а не на 28 млн (Артур Хайруллин)
сегодня, 08:41
Главные новости
КХЛ. «Авангард» против СКА, «Локомотив» в гостях у «Торпедо», «Динамо» Москва примет «Шанхай», ЦСКА сыграет с «Северсталью»
5 минут назадLive
Федоров и Константинов посетили фестиваль в Детройте в честь 100-летия «Ред Уингс»
22 минуты назадФото
Роман Ротенберг: «Работаем без остановок ради будущего хоккея. Форум «Россия – спортивная держава» стал важной площадкой для обсуждения вопросов развития спорта»
40 минут назад
Ремпал сыграет за «Салават» против «Лады». Это первый матч форварда в текущем сезоне КХЛ
51 минуту назад
Форвард «Торпедо» Принс: «Люблю Россию, план – остаться жить здесь. Мои дети будут здесь учиться, они спокойно говорят на русском. Это круто»
сегодня, 12:40
Плющев о «Тракторе»: «Ореол вокруг Гру исчез, команда начала разваливаться. Они были последними по пропущенным на Востоке – это тренерский вопрос»
сегодня, 12:13
Кошечкин о «Школе Третьяка»: «Шансы заиграть в КХЛ или НХЛ повышаются после занятий здесь. В наше время в ворота ставили тех, кто не умел кататься – сейчас требуется владение коньками»
сегодня, 11:59
«Путин поднял вопрос доступности спорта для детей. Сегодня мы обсуждаем, как сделать хоккей доступным». Член Общественной палаты Башкортостана Некрасова о хоккее в регионе
сегодня, 11:46
НХЛ хочет разрешить отправку одного 19-летнего игрока из CHL в АХЛ. Изменения могут внести со следующего сезона
сегодня, 11:29
НХЛ. «Рейнджерс» дома сыграют с «Нэшвиллом», «Нью-Джерси» – с «Айлендерс», «Коламбус» против «Эдмонтона», «Вегас» встретится с «Флоридой»
сегодня, 11:06
Ко всем новостям
Последние новости
33-летний Малькольм Суббан перешел в чешский «Пардубице». Ранее экс-голкипер «Бостона» и «Вегаса» не играл в Европе
8 минут назад
В 70 лет умер 1-й пик драфта-1975 Бриджман. У него 766 очков и 1909 минут штрафа за 1099 матчей в НХЛ
сегодня, 13:01
Мэттьюс вышел на 2-е место в истории «Торонто» по голам в домашних играх НХЛ – 226. Лидирует Ситтлер – 231 шайба
сегодня, 12:27
35-летний Юханссон провел 1000-й матч в НХЛ. У экс-форварда «Вашингтона» 532 очка в регулярках
сегодня, 10:52
Коннор набрал 600 очков в НХЛ за 627 матчей. Только Ковальчук был быстрее в истории «Виннипега» и «Атланты» – 579 игр
сегодня, 10:26
Маккиннон набрал 4+ очка в каждом из 2 матчей за 2 дня, став вторым таким игроком в НХЛ за 25 лет. Форвард «Колорадо» повторил достижение Ахо
сегодня, 09:57
Назаров о КХЛ: «Иностранцы по-прежнему активно едут в Россию, появляются новые имена, есть талантливая молодежь. В лиге очень много позитивных моментов»
сегодня, 09:35
Таварес провел 1200-й матч в НХЛ – 12-е место среди действующих игроков. У форварда «Торонто» 1135 очков в регулярках за карьеру
сегодня, 09:28
Мерфи, Дорожко и Белозеров – хоккеисты недели в КХЛ. Поляков из СКА стал лучшим новичком
сегодня, 09:17
Защитник «Каролины» Чэтфилд выбыл на неопределенный срок после удара в голову в игре с «Миннесотой». Клуб поместил его в список травмированных
сегодня, 08:52