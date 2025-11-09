Думбадзе о победе над «Шанхаем»: «На «СКА-Арене» было слышно только болельщиков «Северстали». Чувствовали себя как дома»

Давид Думбадзе о победе над «Шанхаем»: на «СКА-Арене» слышал только наших фанов.

Нападающий «Северстали » Давид Думбадзе оценил гостевую победу над «Шанхаем » (4:2) в матче FONBET КХЛ.

– Мы готовились к тяжелой игре. Предыдущую встречу мы им проиграли, поэтому победа была для нас крайне важна. Матч именно так и сложился: мы удерживали минимальное преимущество почти всю игру, а соперник постоянно создавал проблемы. Однако, главное, что нам удалось выиграть, выстояв в концовке.

– Почему и с чем можете связать то, что ваше звено было крайне результативно?

– В предыдущих матчах у нас тоже возникали возможности забить, но сегодня мы смогли их реализовать. Возможно, нам немного больше повезло.

– На вашем счету дубль. Что помогло отличиться дважды?

– Мои партнеры. У нас отличная химия на льду, каждый помогает друг другу.

– На матче был целый сектор ваших болельщиков. Как вы оцениваете такую масштабную поддержку на выезде?

– Болельщиков было необычайно много. Мы чувствовали себя как дома – на «СКА-Арене» было слышно только наших. Огромное им спасибо! Эта поддержка дает нам мощный заряд энергии, и играть при ней очень приятно.

Мы очень ценим, когда люди приезжают издалека, тратят свои силы, чтобы быть с нами на матче. Это действительно бесценно. И мы всегда стараемся отблагодарить их, но сегодня это было особенно важно, – сказал Думбадзе .