«Трактор» сократил Светлакову зарплату на 10 млн рублей, а не на 28 млн (Артур Хайруллин)
«Трактор» сократил Андрею Светлакову зарплату на 10 млн рублей.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Трактор» сократил зарплату Андрею Светлакову на 10 млн рублей – с 75 до 65 млн.
Ранее сообщалось, что оклад нападающего при переподписании соглашения уменьшился с 70 до 42 млн рублей.
«42 млн – это оставшаяся часть, которую игрок должен получить до конца сезона», – написал Хайруллин в соцсетях.
В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ Светлаков провел 23 матча и набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 2».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
