Мерфи, Дорожко и Белозеров – хоккеисты недели в КХЛ. Поляков из СКА стал лучшим новичком

КХЛ определила лучших игроков недели.

Лучшим нападающим стал Андрей Белозеров . Форвард «Нефтехимика» набрал 7 (5+2) очков за 3 матча.

Защитником недели назван Тревор Мерфи . У игрока СКА 5 (3+2) очков за 3 игры при полезности «плюс 1».

Лучшим вратарем стал Максим Дорожко из «Амура». Он отразил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 1,66 в 3 матчах.

Новичком недели назван 21-летний форвард СКА Матвей Поляков . На его счету 1 (1+0) очко в 2 матчах FONBET КХЛ при полезности «плюс 2».