Мерфи, Дорожко и Белозеров – хоккеисты недели в КХЛ. Поляков из СКА стал лучшим новичком
КХЛ определила лучших игроков недели.
Лучшим нападающим стал Андрей Белозеров. Форвард «Нефтехимика» набрал 7 (5+2) очков за 3 матча.
Защитником недели назван Тревор Мерфи. У игрока СКА 5 (3+2) очков за 3 игры при полезности «плюс 1».
Лучшим вратарем стал Максим Дорожко из «Амура». Он отразил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 1,66 в 3 матчах.
Новичком недели назван 21-летний форвард СКА Матвей Поляков. На его счету 1 (1+0) очко в 2 матчах FONBET КХЛ при полезности «плюс 2».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости