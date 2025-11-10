Коннор набрал 600 очков в НХЛ за 627 матчей. Только Ковальчук был быстрее в истории «Виннипега» и «Атланты» – 579 игр

Кайл Коннор набрал 600 очков в НХЛ.

28-летний нападающий «Виннипега» Кайл Коннор забросил шайбу в матче против «Анахайма» (1:4). Это очко стало для него 600-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Коннору понадобилось 627 игр, чтобы добраться до этой отметки. Быстрее в истории «Виннипега » и «Атланты» был только Илья Ковальчук – 600 очков за 579 матчей.

Ранее форвард подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2034 года и средней годовой зарплатой в 12 млн долларов.