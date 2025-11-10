Коннор набрал 600 очков в НХЛ за 627 матчей. Только Ковальчук был быстрее в истории «Виннипега» и «Атланты» – 579 игр
Кайл Коннор набрал 600 очков в НХЛ.
28-летний нападающий «Виннипега» Кайл Коннор забросил шайбу в матче против «Анахайма» (1:4). Это очко стало для него 600-м в регулярных чемпионатах НХЛ.
Коннору понадобилось 627 игр, чтобы добраться до этой отметки. Быстрее в истории «Виннипега» и «Атланты» был только Илья Ковальчук – 600 очков за 579 матчей.
Ранее форвард подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2034 года и средней годовой зарплатой в 12 млн долларов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости