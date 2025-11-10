Плющев об «Авангарде»: «Ничего нет – ни энергии, ни игры, ни очков. Команда на плаву только за счет сентябрьского старта»

Владимир Плющев об «Авангарде»: нет ни энергии, ни игры, ни очков.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о ходе сезона у «Авангарда ».

Омский клуб идет на третьем месте в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ , набрав 31 очко за 23 игры.

«За последний год при Ги Буше команда чуть ли не трижды поменяла состав, идет круговорот игроков, крутится рулетка. Никаких векторов, никакого развития – только кадровый хаос во имя сиюминутного результата!

На свежачка и на созданном прессой ореоле у Буше еще что-то получалось. Команда неслась вперед, играла в энергозатратный, простоватый хоккей, был пусть и средний, но результат.

Сейчас у Омска, по большому счету, ничего нет – ни энергии, ни игры, ни очков. По Дальнему Востоку «Авангард» пролетел с тремя заброшенными шайбами и двумя поражениями. Причем, что символично, параллельно с «Металлургом » во главе с тем же Ткачевым , которая Дальний Восток не заметила и взяла все очки.

В последних восьми матчах у Омска лишь две победы в основное время. Команда держится на плаву только за счет сентябрьского старта», – сказал Плющев.

