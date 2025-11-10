  • Спортс
  Плющев об «Авангарде»: «Ничего нет – ни энергии, ни игры, ни очков. Команда на плаву только за счет сентябрьского старта»
Плющев об «Авангарде»: «Ничего нет – ни энергии, ни игры, ни очков. Команда на плаву только за счет сентябрьского старта»

Владимир Плющев об «Авангарде»: нет ни энергии, ни игры, ни очков.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о ходе сезона у «Авангарда».

Омский клуб идет на третьем месте в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 31 очко за 23 игры.

«За последний год при Ги Буше команда чуть ли не трижды поменяла состав, идет круговорот игроков, крутится рулетка. Никаких векторов, никакого развития – только кадровый хаос во имя сиюминутного результата!

На свежачка и на созданном прессой ореоле у Буше еще что-то получалось. Команда неслась вперед, играла в энергозатратный, простоватый хоккей, был пусть и средний, но результат.

Сейчас у Омска, по большому счету, ничего нет – ни энергии, ни игры, ни очков. По Дальнему Востоку «Авангард» пролетел с тремя заброшенными шайбами и двумя поражениями. Причем, что символично, параллельно с «Металлургом» во главе с тем же Ткачевым, которая Дальний Восток не заметила и взяла все очки.

В последних восьми матчах у Омска лишь две победы в основное время. Команда держится на плаву только за счет сентябрьского старта», – сказал Плющев.

Плющев о селекции «Авангарда»: «Там должны были быть пробиты 2-3 потолка, а не один. КХЛ, как обычно, спит. Молодые в глухом запасе – и зачем вся дорогостоящая вертикаль?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
