НХЛ хочет разрешить отправку одного 19-летнего игрока из CHL в АХЛ. Изменения могут внести со следующего сезона

НХЛ хочет разрешить отправку одного 19-летнего игрока из CHL в АХЛ .

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана , НХЛ стремится заключить соглашение с канадскими юниорскими лигами (CHL), которое позволит клубам отправлять оттуда одного 19-летнего игрока в АХЛ.

Изменение формата может быть внесено уже в следующем сезоне. Сейчас в фарм-клубах могут выступать только игроки, достигшие 20 лет, или хоккеисты старше 18 лет, которые были задрафтованы не из CHL.

Отмечается, что некоторые генеральные менеджеры клубов НХЛ стремятся к еще большей гибкости. В переговорах, помимо представителей каждой лиги, будет участвовать Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA).

Более подробная информация появится в марте, после следующей крупной встречи между руководством НХЛ, Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) и генеральными менеджерами.