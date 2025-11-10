35-летний Юханссон провел 1000-й матч в НХЛ. У экс-форварда «Вашингтона» 532 очка в регулярках
Маркус Юханссон провел 1000-й матч в НХЛ.
35-летний нападающий «Миннесоты» Маркус Юханссон провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала игра против «Калгари» (2:0).
Швед сделал голевую передачу и продлил результативную серию до 9 матчей. В этом сезоне на его счету 15 (6+9) очков за 17 игр.
По ходу карьеры Юханссон выступал за «Вашингтон», «Нью-Джерси», «Бостон», «Баффало», «Сиэтл» и «Миннесоту». Он набрал 532 (191+341) очка за 1000 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
