35-летний Юханссон провел 1000-й матч в НХЛ. У экс-форварда «Вашингтона» 532 очка в регулярках

Маркус Юханссон провел 1000-й матч в НХЛ.

35-летний нападающий «Миннесоты» Маркус Юханссон провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала игра против «Калгари» (2:0).

Швед сделал голевую передачу и продлил результативную серию до 9 матчей. В этом сезоне на его счету 15 (6+9) очков за 17 игр.

По ходу карьеры Юханссон выступал за «Вашингтон », «Нью-Джерси », «Бостон», «Баффало», «Сиэтл» и «Миннесоту ». Он набрал 532 (191+341) очка за 1000 матчей.