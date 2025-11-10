Защитник «Каролины» Чэтфилд выбыл на неопределенный срок после удара в голову в игре с «Миннесотой». Клуб поместил его в список травмированных

Защитник «Каролины» Джэйлен Чэтфилд выбыл на неопределенный срок.

29-летний Джэйлен Чэтфилд из «Каролины » выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела.

Защитник получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3) после столкновения с Тайлером Питликом .

«Он получил удар в голову. Тренерский штаб всегда принимает меры предосторожности в таких случаях», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор.

Чэтфилда поместили в список травмированных. В текущем сезоне он провел 13 игр и набрал 3 (0+3) очка при полезности «плюс 3».

