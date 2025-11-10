Защитник «Каролины» Чэтфилд выбыл на неопределенный срок после удара в голову в игре с «Миннесотой». Клуб поместил его в список травмированных
Защитник «Каролины» Джэйлен Чэтфилд выбыл на неопределенный срок.
29-летний Джэйлен Чэтфилд из «Каролины» выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела.
Защитник получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3) после столкновения с Тайлером Питликом.
«Он получил удар в голову. Тренерский штаб всегда принимает меры предосторожности в таких случаях», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор.
Чэтфилда поместили в список травмированных. В текущем сезоне он провел 13 игр и набрал 3 (0+3) очка при полезности «плюс 3».
«Каролина» поместила Гостисбеера в список травмированных. У защитника 7 очков и полезность «+8» за 6 матчей в этом сезоне
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
