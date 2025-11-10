Маккиннон набрал 4+ очка в каждом из 2 матчей за 2 дня, став вторым таким игроком в НХЛ за 25 лет. Форвард «Колорадо» повторил достижение Ахо

Нэтан Маккиннон набрал 4 и более очка в двух подряд матчах НХЛ.

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон отметился 5 (2+3) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:4 ОТ). Днем ранее он набрал 4 (2+2) балла в игре с «Эдмонтоном» (9:1).

Маккиннон стал вторым игроком в НХЛ за 25 лет, сумевшим набрать 4 очка и более в каждом из двух матчей за два дня. Он повторил достижение Себастьяна Ахо из «Каролины» (27 и 28 декабря 2023-го).

В истории «Колорадо » и «Квебека» аналогичного результата добивался только Мариан Штястны в 1982 году.

Маккиннон вышел на 3-е место по голам в истории «Колорадо» и «Квебека» (381), обогнав Штястны. Выше идут Сакик (625) и Гуле (456)