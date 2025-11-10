  • Спортс
Бедард набрал 25 очков за 16 матчей в сезоне НХЛ. Он повторил результат Кэйна – лучший за 35 лет для игроков «Чикаго»

Коннор Бедард набрал 25 очков за 16 игр.

20-летний нападающий «Чикаго» Коннор Бедард набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:1).

На его счету стало 25 (9+16) результативных действий за 16 игр сезона. Это повторение лучшего результата за 35 лет для игроков «Блэкхокс».

Бедард повторил достижение Патрика Кэйна, установленное в сезоне-2015/16. Тот сезон Кэйн завершил, набрав 106 очков за 82 игры.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
