«Шанхай» о недопуске фанатов в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Меры применены неправомерно. Удивлены, что КХЛ поддержала СКА. Лига создает опасный прецедент»

«Шанхай» прокомментировал ситуацию с недопуском болельщиков на матч FONBET КХЛ.

Перед игрой FONBET КХЛ между СКА и «Шанхаем» (3:2 ОТ) на арену армейцев не пускали фанатов в форме китайского клуба из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод.

Позднее КХЛ выступила с заявлением, что СКА действовал в соответствии с регламентом лиги.

«Незадолго до начала выездного матча со СКА, который состоялся 6 ноября 2025 года, от болельщиков клуба «Шанхай Дрэгонс» поступила информация о том, что их не пускают в «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге – стюарды требуют нотариально заверенный перевод иероглифов на официальном джерси клуба. К слову, иероглифами написано название клуба – «Шанхай Дрэгонс », и эта форма была согласована лигой еще до старта сезона.

После поступления информации от болельщиков клуб оперативно связался с КХЛ, Лига попросила предоставить необходимые документы, подтверждающие значение надписей на китайском языке. После предоставления документов представителям КХЛ удалось разрешить данный инцидент со службой безопасности СКА и ДС «Ледовый Дворец», за что клуб выражает благодарность КХЛ.

Однако на следующий день мы были крайне удивлены выпущенному лигой заявлению, в котором позиция СБ СКА и «Ледового Дворца» была, по сути, поддержана. Это не первый выездной матч «Шанхай Дрэгонс» в текущем сезоне, до данного инцидента наши болельщики нигде не сталкивались с подобными требованиями и проблемами при проходе на арену. Вдвойне странно видеть такое отношение к нашему клубу, учитывая его международный статус, а также позицию КХЛ, которая всегда подчеркивала свою открытость и уважение к иностранным членам лиги.

Данным заявлением КХЛ создает опасный прецедент, пользуясь которым, любой клуб теперь может не допускать болельщиков гостей на свои арены, ссылаясь на отсутствие сведений об официальной сертификации имеющейся у болельщиков атрибутики, а также отсутствие нотариально заверенного перевода надписей, расположенных на этой атрибутике.

Более того, изучив дополнительно действующий регламент КХЛ, мы пришли к выводу, что требований к переводу официальной атрибутики там нет, данный пункт относится только к средствам поддержки. Соответственно, меры к болельщикам «Шанхай Дрэгонс» были применены неправомерно.

По нашему мнению, болельщики – главная ценность КХЛ, а клубы вместе с лигой должны делать все возможное для того, чтобы привлекать их на трибуны. Именно поэтому пункты Регламента, на которые ссылается КХЛ, служба безопасности СКА и ДС «Ледовый Дворец», очевидно, нуждаются в доработке и соответствующих изменениях.

Такое обращение со стороны «Шанхай Дрэгонс» будет направлено в адрес КХЛ в самое ближайшее время», – сообщила пресс-служба «Шанхая».

