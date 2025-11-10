Маккиннон с 2+3 стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке 2 шведских вратаря – Валльстедт из «Миннесоты» с шатаутом и Содерблом из «Чикаго» с 45 сэйвами в матче с «Детройтом»

Нэтан Маккиннон, Йеспер Валльстедт и Арвид Содерблом – звезды дня в НХЛ.

В НХЛ подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Чикаго » Арвид Содерблом , отразивший 45 из 46 бросков в матче с «Детройтом» (5:1). Швед установил личный рекорд по числу сэйвов за один матч в лиге.

Вторая звезда – вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, засушивший «Калгари» (2:0) при 36 сэйвах. Шатаут стал для 22-летнего шведа вторым за карьеру в лиге.

Первая звезда – форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон с 5 (2+3) очками в матче с «Ванкувером» (5:4 ОТ). Канадец единолично возглавил гонки бомбардиров и снайперов лиги.