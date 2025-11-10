Президент КХЛ Морозов о положительной пробе на кокаин у Ивана Морозова: «Он раскаивается и хочет вернуться в хоккей. Это большой урок для него и для всех спортсменов»
Алексей Морозов высказался о положительной допинг-пробе у Ивана Морозова.
Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о том, раскаивается ли форвард «Спартака» Иван Морозов за положительную допинг-пробу на кокаин. Хоккеист был отстранен на месяц.
«Да, конечно, раскаивается. Он сам говорил об этом в интервью, признал ошибку и отметил, что хочет вернуться в хоккей.
Думаю, когда под угрозой оказывается твоя профессиональная карьера, к которой ты шел долгие годы, и она может оборваться из-за одного неправильного поступка, это заставляет серьезно переосмыслить многое.
Это большой урок не только для него, но и для всех спортсменов», – сказал Морозов.
Президент КХЛ Морозов: «Сейчас мы играем без Fan ID, нас это устраивает. У нас другая публика – более семейная. Когда придет какое-то решение, будем говорить»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости