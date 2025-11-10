Назаров о КХЛ: «Иностранцы по-прежнему активно едут в Россию, появляются новые имена, есть талантливая молодежь. В лиге очень много позитивных моментов»

Андрей Назаров о КХЛ: в Россию по-прежнему активно едут иностранцы.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о трансферах в лиге.

«Каждый игровой день в КХЛ получается особенным, много неожиданных результатов, но лидеры постепенно прибавляют, играют лучше. Все понимают: каждый потерянный балл в итоге может оказаться ключевым и сказаться на турнирном положении. В целом же в лиге очень много позитивных моментов, которые обязательно надо усиливать.

Конечно, особняком стоят трансферы, которых по-прежнему хватает. Появляются новые имена, есть талантливая молодежь, в Россию по-прежнему активно едут иностранцы. Некоторые из клубов исправляют летние ошибки, другие стараются укрепить проблемные позиции, чтобы успешнее выступить в плей-офф.

Только за последние дни мы увидели много интересных переходов и обменов, а ведь до закрытия трансферного окна еще много времени, поэтому и сделки еще обязательно будут. Так что будем внимательно следить», – сказал Назаров.

