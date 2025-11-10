Лутцев о том, что игроки России U20 хотят играть на ОИ и ЧМ: «Прямо горим желанием, но всему свое время. Хотелось бы показать свой хоккей, но не получается из-за таких проблем»
Нападающий молодежной сборной России Роман Лутцев высказался после победы над Беларусью U20 на Кубке Будущего.
Российская команда обыграла молодежную сборную Беларуси в финальном матче турнира со счетом 4:0. Лутцев отметился шайбой.
Сборные России не участвуют в международных турнирах с весны 2022 года.
– Хотелось бы сыграть с командами более высокого уровня – Канадой, США, Финляндии?
– Понятное дело, хотелось бы сыграть и на таком уровне. Показать, на что мы способны, показать свой хоккей, но не получается из‑за таких проблем.
– Есть ли у вас мечта выиграть Олимпиаду, чемпионат мира в составе сборной России?
– Много ведем об этом разговоры с партнерами, прямо горим желанием сыграть, но всему свое время.
– Вернувшись на больше международные турниры, вы смогли бы оказать серьезное сопротивление?
– Надо сыграть и посмотреть. Пока тяжело ответить, – сказал Лутцев.