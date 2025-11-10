  • Спортс
  • Лутцев о том, что игроки России U20 хотят играть на ОИ и ЧМ: «Прямо горим желанием, но всему свое время. Хотелось бы показать свой хоккей, но не получается из-за таких проблем»
Роман Лутцев сказал, что игроки молодежки горят желанием играть на турнирах.

Нападающий молодежной сборной России Роман Лутцев высказался после победы над Беларусью U20 на Кубке Будущего.

Российская команда обыграла молодежную сборную Беларуси в финальном матче турнира со счетом 4:0. Лутцев отметился шайбой.

Сборные России не участвуют в международных турнирах с весны 2022 года. 

– Хотелось бы сыграть с командами более высокого уровня – Канадой, США, Финляндии?

– Понятное дело, хотелось бы сыграть и на таком уровне. Показать, на что мы способны, показать свой хоккей, но не получается из‑за таких проблем.

– Есть ли у вас мечта выиграть Олимпиаду, чемпионат мира в составе сборной России?

– Много ведем об этом разговоры с партнерами, прямо горим желанием сыграть, но всему свое время.

– Вернувшись на больше международные турниры, вы смогли бы оказать серьезное сопротивление?

– Надо сыграть и посмотреть. Пока тяжело ответить, – сказал Лутцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
