«Баффало» хочет обменять Георгиева. Экс-вратарь «Рейнджерс» и «Колорадо» провел 2 игры в АХЛ в этом сезоне

«Баффало» хочет обменять Александра Георгиева.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, «Баффало » ищет варианты обмена Александра Георгиева .

Российский голкипер подписал односторонний контракт с «Сэйбрс» 12 сентября, но позднее прошел через драфт отказов и был отправлен в АХЛ. Он провел за фарм-клуб два матча и потерпел два поражения при 89,6% сэйвов.

Отмечается, что клуб видит Девона Леви в качестве основного вратаря в АХЛ и готов отпустить Георгиева за символическую компенсацию.

29-летний голкипер провел в НХЛ 322 матча с учетом плей-офф за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых отражал 90,3% бросков в створ.