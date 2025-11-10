«Баффало» хочет обменять Георгиева. Экс-вратарь «Рейнджерс» и «Колорадо» провел 2 игры в АХЛ в этом сезоне
«Баффало» хочет обменять Александра Георгиева.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, «Баффало» ищет варианты обмена Александра Георгиева.
Российский голкипер подписал односторонний контракт с «Сэйбрс» 12 сентября, но позднее прошел через драфт отказов и был отправлен в АХЛ. Он провел за фарм-клуб два матча и потерпел два поражения при 89,6% сэйвов.
Отмечается, что клуб видит Девона Леви в качестве основного вратаря в АХЛ и готов отпустить Георгиева за символическую компенсацию.
29-летний голкипер провел в НХЛ 322 матча с учетом плей-офф за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых отражал 90,3% бросков в створ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
