Самсонов о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Не очень это понимаю. В НХЛ человек может прийти на матч любых команд в чем угодно. Какие вообще проблемы?»

Илья Самсонов о недопуске фанатов «Шанхая» в Ледовый: в НХЛ нет таких проблем.

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов прокомментировал ситуацию с недопуском фанатов в форме «Шанхая» на арену СКА.

Перед игрой Фонбет Чемпионата КХЛ в Ледовом дворце стало известно , что на арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод.

В итоге фанатов пустили на арену после официального письма от китайского клуба с переводом иероглифов – там написано «Шанхай Дрэгонс ».

«Я не очень понимаю, почему болельщику «Шанхая» запретили прийти в свитере «Драконов» на матч против СКА. Я играл в НХЛ, и там человек может прийти на матч любых команд в чем угодно. Какие вообще проблемы? Он же заплатил за билет.

Если у нас играют «Спартак» и ЦСКА, почему человек не может прийти в свитере «Локомотива»? Я это не понимаю, и такое правило стоило бы в КХЛ изменить. С другой стороны, кто я такой, чтобы эти правила устанавливать? Но свое мнение высказал», – сказал Самсонов.

