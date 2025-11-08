Чибриков сломал Селебрини несколько зубов, попав клюшкой по лицу в игре «Виннипега» и «Сан-Хосе»
Никита Чибриков сломал Макклину Селебрини несколько зубов в матче НХЛ.
Никита Чибриков сломал Макклину Селебрини несколько зубов в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Сан-Хосе» (1:2).
Инцидент произошел в первом периоде игры. Российский нападающий попал клюшкой по лицу 19-летнему форварду «Шаркс», за что получил 4 минуты штрафа.
«Сан-Хосе» не реализовал численное преимущество, но позднее Селебрини забросил шайбу и сделал голевую передачу.
В текущем сезоне на счету Чибрикова 0 очков в 6 матчах, у Селебрини – 23 (9+14) результативных действия за 15 игр.
Селебрини единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У 19-летнего канадца 23 очка в 15 играх, 20-летний Бедард идет 2-м, отставая на 1 балл
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
