Чибриков сломал Селебрини несколько зубов, попав клюшкой по лицу в игре «Виннипега» и «Сан-Хосе»

Никита Чибриков сломал Макклину Селебрини несколько зубов в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом » и «Сан-Хосе» (1:2).

Инцидент произошел в первом периоде игры. Российский нападающий попал клюшкой по лицу 19-летнему форварду «Шаркс», за что получил 4 минуты штрафа.

«Сан-Хосе » не реализовал численное преимущество, но позднее Селебрини забросил шайбу и сделал голевую передачу.

В текущем сезоне на счету Чибрикова 0 очков в 6 матчах, у Селебрини – 23 (9+14) результативных действия за 15 игр.

Селебрини единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У 19-летнего канадца 23 очка в 15 играх, 20-летний Бедард идет 2-м, отставая на 1 балл