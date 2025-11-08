Ротенберг о детском спорте: «Узкая специализация не нужна, надо объединять виды. Зимой можно заливать каток на легкоатлетических манежах»

Роман Ротенберг считает, что детскому спорту не нужна специализация.

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мнением о детском спорте.

«Узкая специализация детям не нужна – важно, чтобы они занимались разными видами спорта, и чтобы были квалифицированные тренеры, которых бы слушали родители.

На объектах, которые мы строим, должно быть минимум два льда, зал бокса, дзюдо, универсальный зал для баскетбола, гандбола, футзала, а также возможность заниматься паделом и сквошем.

Мультифункциональность – ключ к успеху. Нужно объединять виды спорта. Например, на открытых манежах, которые планирует строить Федерация легкой атлетики, можно зимой заливать каток», – сказал Ротенберг.

Ротенбергу подарили красный сноуборд на форуме «Россия – спортивная держава»: «Надо обязательно проверить на Красной Поляне»