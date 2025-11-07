«Шанхай» представил «Нотариально заверенный мерч» – футболки для «прохода на все арены мира». Ранее на стадион СКА не пустили фанатов «Дрэгонс» из-за иероглифов на джерси
«Шанхай» представил коллекцию футболок «Нотариально заверенный мерч».
«Шанхай» показал новую коллекцию футболок под названием «Нотариально заверенный мерч» – после инцидента с болельщиками в Ледовом. Напомним, перед игрой FONBET Чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге стало известно, что на арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод.
«Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» раз и навсегда решает возникшую 6 ноября проблему: с этим мерчом вам открыт проход на все арены мира!
Открываем предзаказ на лимитированную коллекцию футболок «Нотариально заверенный мерч» – с ним вы точно попадете на хоккей. Цена одной футболки – 3590 рублей, размер – универсальный», – говорится в заявлении «Шанхая».
Изображение: t.me/shadragons
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
