«Шанхай» представил «Нотариально заверенный мерч» – футболки для «прохода на все арены мира». Ранее на стадион СКА не пустили фанатов «Дрэгонс» из-за иероглифов на джерси

«Шанхай» представил коллекцию футболок «Нотариально заверенный мерч».

«Шанхай» показал новую коллекцию футболок под названием «Нотариально заверенный мерч» – после инцидента с болельщиками в Ледовом . Напомним, перед игрой FONBET Чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге стало известно , что на арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод.

«Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс » раз и навсегда решает возникшую 6 ноября проблему: с этим мерчом вам открыт проход на все арены мира!

Открываем предзаказ на лимитированную коллекцию футболок «Нотариально заверенный мерч» – с ним вы точно попадете на хоккей. Цена одной футболки – 3590 рублей, размер – универсальный», – говорится в заявлении «Шанхая».

Изображение: t.me/shadragons