Дегтярев о Fan ID: «Расширять будем. В футболе в первую очередь, но все спортивные соревнования с высокой посещаемостью – в сфере будущего расширения»
Михаил Дегтярев: будем расширять систему Fan ID.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах расширить систему Fan ID на иные виды спорта помимо футбола.
«Конечно, расширять будем, в первую очередь в футболе. Но и вообще все спортивные соревнования с большим числом зрителей, с высокой посещаемостью – они как раз-таки в сфере, так сказать, будущего расширения Fan ID.
Это вопрос технической подготовки, потому что требуется специальное оборудование, специальная информационная система. Поэтому будем с экспертами по безопасности в первую очередь это обсуждать», – сказал Дегтярев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
