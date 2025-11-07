Дегтярев о Fan ID: «Расширять будем. В футболе в первую очередь, но все спортивные соревнования с высокой посещаемостью – в сфере будущего расширения»

Михаил Дегтярев: будем расширять систему Fan ID.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах расширить систему Fan ID на иные виды спорта помимо футбола.

«Конечно, расширять будем, в первую очередь в футболе. Но и вообще все спортивные соревнования с большим числом зрителей, с высокой посещаемостью – они как раз-таки в сфере, так сказать, будущего расширения Fan ID.

Это вопрос технической подготовки, потому что требуется специальное оборудование, специальная информационная система. Поэтому будем с экспертами по безопасности в первую очередь это обсуждать», – сказал Дегтярев.