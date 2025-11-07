Сергей Черкас: «Шанхай» переигрывает СКА в вопросах пиара. Почему Ледовый стал таким кислым? Музыкальный контент слабый. Нужно включать модные песни, а не саундтреки из «Рокки»

Сергей Черкас: «Шанхай» переигрывает СКА в вопросах пиара.

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал ситуацию с недопуском фанатов в форме «Шанхая» на арену СКА.

Перед игрой Фонбет Чемпионата КХЛ в Ледовом дворце стало известно , что на арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод. В итоге фанатов пустили на арену после официального письма от китайского клуба с переводом иероглифов – там написано «Шанхай Дрэгонс ».

КХЛ заявила , что действия СКА соответствали регламенту.

«Я не понимаю эту причину недопуска фанатов на трибуны арены. На английском языке ведь люди ходят с надписями… Никто не обращает на это внимание. Это выглядит очень кисло, если вся история напрямую связана со СКА. Не пускать людей на трибуны из-за надписей – полная ерунда.

Надо бороться на льду. «Шанхай» переигрывает СКА в вопросах пиара – это однозначно. Кто мешает СКА улучшать свой пиар? Медиаполе должно быть на высоте в современном хоккее. Почему Ледовый стал таким кислым? Очень слабый музыкальный контент. Нужно включать модные и современные песни на арене, а не саундтреки из фильма «Рокки»…

Но можно и не заниматься пиаром, лидируя при этом в турнирной таблице. Тогда о тебе никто ничего плохого не скажет. Однако в игре СКА сейчас сплошные пробуксовки. Это все напоминает какой-то бой с тенью. Меня может кто-то осуждать за такое мнение, но вы начните с того, чтобы сделать хорошую команду.

Вы поменяли все, убрали всех… Абсолютно все разрушили и не предложили ничего нового. При этом всем пиар-историю тоже никак не улучшили», – сказал Черкас.

СКА в итоге обыграл «Шанхай» (3:2 ОТ) в матче. После 22 матчей команда тренера Игоря Ларионова идет на 9-м месте в таблице Запада с 22 баллами.

«Дрэгонс» находятся на 7-й строчке (26 очков в 22 играх).