«Салавату» предложили 10 млн рублей за Калинюка. У защитника 1+4 за 16 матчей в уфимском клубе («Бизнес Online»)

«Салавату Юлаеву» предложили 10 млн рублей за Уайатта Калинюка.

По данным «Бизнес Online», два клуба FONBET КХЛ предложили «Салавату » 10 млн рублей за 28-летнего защитника Уайатта Калинюка . Отмечается, что один из клубов представляет Западную конференцию, а другой – Восточную.

Калинюк перешел в «Салават Юлаев» в середине сентября в рамках сделки по обмену Саши Хмелевски в «Ак Барс». Он провел за уфимцев 16 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 7».

