«Салавату» предложили 10 млн рублей за Калинюка. У защитника 1+4 за 16 матчей в уфимском клубе («Бизнес Online»)
«Салавату Юлаеву» предложили 10 млн рублей за Уайатта Калинюка.
По данным «Бизнес Online», два клуба FONBET КХЛ предложили «Салавату» 10 млн рублей за 28-летнего защитника Уайатта Калинюка. Отмечается, что один из клубов представляет Западную конференцию, а другой – Восточную.
Калинюк перешел в «Салават Юлаев» в середине сентября в рамках сделки по обмену Саши Хмелевски в «Ак Барс». Он провел за уфимцев 16 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 7».
Панин о контракте на год и 15 млн: «Можно гнаться за деньгами, но я не такой. Я прямо сказал: «Хочу доиграть в «Салавате», финансовый вопрос почти не обсуждался»
