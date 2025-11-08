Овечкин о Малкине и Кросби: «Мы боролись все эти годы, но у нас очень хорошие отношения. Уважаю их как игроков и людей»
Александр Овечкин заявил, что уважает Евгения Малкина и Сидни Кросби.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» (3:5). После окончания встречи Малкин и Кросби поздравили Овечкина с 900-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Все эти годы мы боролись друг с другом, но у нас очень хорошие отношения. Я уважаю Сида и Евгения как игроков, и, конечно же, как людей. Так что да, это был довольно классный момент», – сказал Овечкин.
Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча «Вашингтона» и «Питтсбурга». Евгений выложил в соцсети фото с подписью «900»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости