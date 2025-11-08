Мышкин о вратарях-легионерах в КХЛ: «Мартин и Доминге оказались в клубе Миски, на очереди Дриджер, подозреваю. Просто работать по броску – примитив, уровень «Макдональдса»

Владимир Мышкин подверг критике вратарей-легионеров в КХЛ.

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин скептически оценил некоторых вратарей-легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– «Есть впечатление, что этим летом вратарей в КХЛ набирали в американском «Макдональдсе», – под таким заголовком в начале чемпионата вышло ваше интервью. Оказались правы?

– К сожалению, да. С североамериканскими голкиперами у селекционеров произошла целая серия ошибок. И Мартин из ЦСКА , и Доминге из «Сибири » оказались в клубе нашего прошлогоднего вратаря Миски. Причем с самого начала было понятно, что с этими вратарями, мягко говоря, не угадали.

– В чем это выражалось?

– Профессионал сразу все видит. И Мартин, и Доминге не читали игру, а, образно говоря, играли по площадям, щитом.

Да, в последние десятилетия наш хоккей упростился. Но все равно – нет-нет, да видим интересные комбинации, у лучших команд нет культа прямолинейных бросков.

Соответственно у вратарей КХЛ должна быть определенная игровая культура, нужно понимать игру, где-то ее предугадывать. Этого у североамериканских голкиперов-новичков не просматривалось. А просто работать по броску – это примитивно. Действительно уровень «Макдональдса».

– Не пора ли отказываться от вратарей легионеров – и на полную доверять своей школе?

– Упрощенный подход. В КХЛ есть такие вратари-легионеры – например, Фукале, которые держат марку Лиги. И которые сильны как раз в чтении игры.

– Ваша версия – кто следующий кандидат в клуб Миски?

– Лихорадит голкипера «Трактора» Дриджера , от него идут многие проблемы Челябинска на старте. Наверное, если бы не канадский тренер «Трактора», уехал бы уже и Дриджер. Но, подозреваю, он на очереди, – сказал Мышкин.