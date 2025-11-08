Меньшиков о том, что соседка в США пожаловалась на него из-за ремонта: «Забрала старую технику на перепродажу и позвонила в полицию – похоже, без разрешения ремонтируют»

Виталий Меньшиков рассказал, что соседка в США пожаловалась на него в полицию.

Экс-защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Виталий Меньшиков сейчас занимается бизнесом в США.

Бывший защитник «Авангарда» и «Сибири» восстанавливает и продает дома.

– Ты рассказывал в соцсетях историю, что соседка тебя заложила в полицию во время ремонта. Что там произошло?

– Обычно старая мебель и техника выносится из дома и ставится перед домом рядом с мусорными баками – ее может забрать любой. Эта соседка жила через несколько домов от нашего. Она зашла в наш дом – ее пустил неопытный ремонтник, пока я был в дороге. Она разнюхала, что мы будем менять и делать, забрала всю старую технику, чтобы перепродать и позвонила в полицию – там ребята что-то ремонтируют, похоже, что не получили разрешения, разберитесь.

Приехал полицейский и поставил «stop work» – нельзя ничего делать, пока не получим разрешения. Самое интересное, что эта женщина как ни в чем не бывало приходила, здоровалась, спрашивала, нет ли у нас чего-то еще.

Здесь нормальная практика – вот так жаловаться в полицию. Мне не помогло даже то, что знакомился со всеми соседями. Причем один сосед даже нам листья скидывал с пальмы и утверждал, что это не он. Зато как я поставил камеру – ни одного листочка не было на нашей территории.

– По твоим видео понятно, что ты много работ делал сам.

– Для меня это был челлендж. Мне и супруга помогала с покраской, и со всем остальным – мне было интересно понять, что вообще происходит, потому что тяжело было контролировать рабочих и понимать, как здесь делается работа.

Если начинать с нуля ремонт квартиры в России, можно до копейки посчитать все расходы – будет плюс-минус 5-10 тысяч рублей. А здесь – совершенно другой рынок, в котором нужно было самому разобраться перед тем, как идти дальше, – сказал Меньшиков в интервью Спортсу’’ .

Бывший защитник «Авангарда» и «Сибири» восстанавливает и продает дома в США! Мы узнали у него детали