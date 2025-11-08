  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Меньшиков о том, что соседка в США пожаловалась на него из-за ремонта: «Забрала старую технику на перепродажу и позвонила в полицию – похоже, без разрешения ремонтируют»
0

Меньшиков о том, что соседка в США пожаловалась на него из-за ремонта: «Забрала старую технику на перепродажу и позвонила в полицию – похоже, без разрешения ремонтируют»

Виталий Меньшиков рассказал, что соседка в США пожаловалась на него в полицию.

Экс-защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Виталий Меньшиков сейчас занимается бизнесом в США.

Бывший защитник «Авангарда» и «Сибири» восстанавливает и продает дома.

– Ты рассказывал в соцсетях историю, что соседка тебя заложила в полицию во время ремонта. Что там произошло?

– Обычно старая мебель и техника выносится из дома и ставится перед домом рядом с мусорными баками – ее может забрать любой. Эта соседка жила через несколько домов от нашего. Она зашла в наш дом – ее пустил неопытный ремонтник, пока я был в дороге. Она разнюхала, что мы будем менять и делать, забрала всю старую технику, чтобы перепродать и позвонила в полицию – там ребята что-то ремонтируют, похоже, что не получили разрешения, разберитесь.

Приехал полицейский и поставил «stop work» – нельзя ничего делать, пока не получим разрешения. Самое интересное, что эта женщина как ни в чем не бывало приходила, здоровалась, спрашивала, нет ли у нас чего-то еще.

Здесь нормальная практика – вот так жаловаться в полицию. Мне не помогло даже то, что знакомился со всеми соседями. Причем один сосед даже нам листья скидывал с пальмы и утверждал, что это не он. Зато как я поставил камеру – ни одного листочка не было на нашей территории.

– По твоим видео понятно, что ты много работ делал сам.

– Для меня это был челлендж. Мне и супруга помогала с покраской, и со всем остальным – мне было интересно понять, что вообще происходит, потому что тяжело было контролировать рабочих и понимать, как здесь делается работа.

Если начинать с нуля ремонт квартиры в России, можно до копейки посчитать все расходы – будет плюс-минус 5-10 тысяч рублей. А здесь – совершенно другой рынок, в котором нужно было самому разобраться перед тем, как идти дальше, – сказал Меньшиков в интервью Спортсу’’.

Бывший защитник «Авангарда» и «Сибири» восстанавливает и продает дома в США! Мы узнали у него детали

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoСибирь
logoКХЛ
происшествия
logoВиталий Меньшиков
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Бедард с 1+3, Панарин с 1+2 и Селебрини с 1+1 – звезды дня в НХЛ
43 минуты назад
Селебрини единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У 19-летнего канадца 23 очка в 15 играх, 20-летний Бедард идет 2-м, отставая на 1 балл
сегодня, 05:40Видео
НХЛ. «Детройт» проиграл «Рейнджерс», «Миннесота» победила «Айлендерс», «Чикаго» был сильнее «Калгари», «Сан-Хосе» одолел «Виннипег»
сегодня, 05:32
Бедард набрал 1+3 в матче с «Калгари» и вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Чикаго» 22 очка и «+10» в 15 играх
сегодня, 04:50Видео
КХЛ. «Локомотив» примет «Ак Барс», ЦСКА сыграет с «Сибирью», «Динамо» Москва против СКА
сегодня, 04:35
Юров забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 2 броска, «+1» и 33% на точке за 11:20
сегодня, 03:46Видео
Капризов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс» и стал 1-й звездой. У него 21 очко в 16 играх – идет в топ-5 в гонке бомбардиров НХЛ
сегодня, 03:34Видео
Панарин набрал 1+2 с «Детройтом» и стал 1-й звездой, завершив серию из 6 матчей без очков. У него 3+7 в 15 играх в сезоне
сегодня, 03:10Видео
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
вчера, 22:30Тесты и игры
Панин о контракте на год и 15 млн: «Можно гнаться за деньгами, но я не такой. Я прямо сказал: «Хочу доиграть в «Салавате», финансовый вопрос почти не обсуждался»
вчера, 21:35
Ко всем новостям
Последние новости
Беспалов стал помощником тренера словацкого «Прешова». Также он продолжит работать с вратарями сборной Словакии U18
7 минут назад
Мышкин о вратарях-легионерах в КХЛ: «Мартин и Доминге оказались в клубе Миски, на очереди Дриджер, подозреваю. Просто работать по броску – примитив, уровень «Макдональдса»
31 минуту назад
Лафреньер набрал 200 очков в НХЛ – в 395 матчах. У 1-го номера драфта-2020 8 баллов и «минус 8» в 15 играх в этом сезоне
55 минут назад
38-летний Зукарелло ассистировал Капризову в своем первом матче в сезоне. Форвард «Миннесоты» пропустил 15 игр из-за травмы
сегодня, 06:46Видео
Салливан о «Рейнджерс» после 4:1 с «Детройтом»: «Наши лидеры были лучшими игроками. Панарин создает опасные моменты каждый вечер – сегодня это привело к голам»
сегодня, 06:34
Чибриков остался без очков в первых 6 играх в сезоне НХЛ. У форварда «Виннипега» 1 хит, 4 минуты штрафа и «+1» за 10:22 против «Сан-Хосе»
сегодня, 06:20
Кэйн не сумел забить в открытые ворота «Рейнджерс» после ошибки Куика на выходе. Форвард вернулся в состав «Детройта» после пропуска 9 игр из-за травмы
сегодня, 05:58Видео
Бедард набрал 150 очков в НХЛ и стал самым молодым игроком в истории «Чикаго» на момент достижения отметки (20 лет 113 дней)
сегодня, 05:20
Найт сделал 1-й шатаут за «Чикаго», отразив 33 броска «Калгари». У вратаря 6 побед в 11 играх в сезоне при 92,7% сэйвов и КН 2,33
сегодня, 05:05
Тренин набрал 100-е очко в НХЛ – ассист в матче с «Айлендерс». У форварда «Миннесоты» 0+3 в 16 играх в сезоне при 72 хитах
сегодня, 04:20