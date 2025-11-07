  • Спортс
Черкас о матче с «Шанхаем»: «Ларионов-младший удалился во 2-й игре подряд. В этом его слабое место. В других компонентах он выглядит более-менее»

Сергей Черкас назвал слабое место Игоря Ларионова-младшего.

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о победе петербургской команды над «Шанхаем» (3:2 ОТ).

После 22 матчей команда тренера Игоря Ларионова идет на 9-м месте в таблице Запада с 22 баллами.

«Первый период СКА очень неудачный – 0:2. Но самое главное, что команда нашла в себе силы и переломила игру. В целом был матч двух равных соперников.

СКА еще нужно улучшать свою игру. Уже прошла четверть чемпионата, и нельзя говорить о том, что сезон только начался. Нужно в каждом матче набирать очки, если петербуржцы хотят выйти в плей-офф.

СКА допускает очень много ненужных удалений. Ларионов-младший удаляется во второй игре подряд. В этом и есть его слабое место. После его удаления СКА снова пропустил. Так было в игре против «Динамо», [в этом матча] точно так же. В других компонентах он выглядит более-менее.

В целом СКА немного повезло. Забей нападающий «Шанхая» третий гол при выходе один на один, все было бы иначе. Но победа есть победа», – сказал Черкас. 

Ларионов на вопрос о форме сына: «У нас люди делают массу ошибок. Говорить о ком-то отдельно – не в моих правилах. Я могу сказать об этом ребятам в раздевалке, но никогда не скажу в прессе»

«Шанхай» забил после потери Ларионова-младшего у борта. Маккегг продавил форварда СКА, отобрал у него шайбу и сделал передачу на Владимира Кузнецова

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
