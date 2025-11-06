«Шанхай» забил после потери Ларионова-младшего у борта. Маккегг продавил форварда СКА, отобрал у него шайбу и сделал передачу на Владимира Кузнецова
«Шанхай» забил СКА после ошибки Игоря Ларионова-младшего у борта.
«Шанхай» обыгрывает СКА со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
2-й гол «Дрэгонс» забросил нападающий Владимир Кузнецов после потери Игоря Ларионова-младшего у борта.
Форвард «Шанхая» Грег Маккегг продавил Ларионова-младшего и отобрал у него шайбу, после чего сделал передачу на Кузнецова.
Это 2-й гол Владимира Кузнецова в 15 играх нынешнего сезона. В его активе также 2 передачи.
Маккегг набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах.
Игорь Ларионов-младший в 19 играх отметился 5 (1+4) баллами при показателе полезности «минус 4».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
