  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Шанхай» забил после потери Ларионова-младшего у борта. Маккегг продавил форварда СКА, отобрал у него шайбу и сделал передачу на Владимира Кузнецова
Видео
11

«Шанхай» забил после потери Ларионова-младшего у борта. Маккегг продавил форварда СКА, отобрал у него шайбу и сделал передачу на Владимира Кузнецова

«Шанхай» забил СКА после ошибки Игоря Ларионова-младшего у борта.

«Шанхай» обыгрывает СКА со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

2-й гол «Дрэгонс» забросил нападающий Владимир Кузнецов после потери Игоря Ларионова-младшего у борта.

Форвард «Шанхая» Грег Маккегг продавил Ларионова-младшего и отобрал у него шайбу, после чего сделал передачу на Кузнецова.

Это 2-й гол Владимира Кузнецова в 15 играх нынешнего сезона. В его активе также 2 передачи.

Маккегг набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах.

Игорь Ларионов-младший в 19 играх отметился 5 (1+4) баллами при показателе полезности «минус 4».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoИгорь Ларионов-младший
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoШанхай Дрэгонс
logoСКА
logoГрег Маккегг
logoВладимир Кузнецов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Еронко о СКА: «Ничего не получится, пока Ларионов-младший будет появляться в составе – еще и в большинстве. Игроки ведь не дураки. Команды в таком случае не создать»
31 октября, 19:55
Ларионов-младший сделал передачу в матче с «Локомотивом» – у него 0 бросков, хитов и блок-шотов за 14:23 на льду. Форвард СКА набрал 5 очков в 17 играх сезона КХЛ
31 октября, 19:30Видео
Ларионов об игре сына против «Сибири»: «С Хайруллиным и Воробьевым у них неплохая «химия». Сегодня эта линия провела хороший матч»
29 октября, 20:59
Главные новости
СКА пустил фаната в свитере «Шанхая» на арену после письма от китайского клуба с переводом иероглифов – там написано «Шанхай Дрэгонс» («СЭ»)
1 минуту назад
ЦСКА играет с «Торпедо». 1:1 – Гончарук ответил на гол Охотюка. ВидеоСпортс’’ показывает матч Fonbet КХЛ
3 минуты назадВидео
Губерниев о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Я бы на его месте тоже попробовал стырить ее, наверное. Он счастливый человек – пропустить такой гол...»
22 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Монреаль» против «Нью-Джерси», «Тампа» в гостях у «Вегаса», «Каролина» примет «Миннесоту»
24 минуты назад
Морозов о 900-й шайбе Овечкина: «Великое достижение российского героя. Рады за него, за страну. Рады, что это наш игрок, который вписал свое имя в историю НХЛ»
33 минуты назад
КХЛ. «Локомотив» против «Спартака», «Динамо» Минск играет с «Ак Барсом», СКА принимает «Шанхай», ЦСКА встречается с «Торпедо»
сегодня, 16:30Live
Ливо про слухи о желании стать депутатом в России: «В первый раз об этом слышу! Я приехал сюда, чтобы играть в хоккей, не ищу чего-то другого»
сегодня, 16:56
На арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси – требуют нотариально заверенный перевод («Чемпионат»)
сегодня, 16:33
Фетисов о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Любой бы хотел забрать ее. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю»
сегодня, 15:59
Ротенберг об Овечкине: «Поздравляю Александра Великого с еще одной грандиозной вершиной. Уверен, что на 900-й шайбе он не остановится. На его примере учатся молодые хоккеисты»
сегодня, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Савчук забросил самую быструю шайбу «Лады» в КХЛ – на 10-й секунде матча с «Динамо»
сегодня, 17:11Видео
Тарасова о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Это подарок от него всем к Новому году»
сегодня, 16:43
Морозов о Кузнецове: «Знаем его потенциал, как он умеет играть. Он будет готовиться с тренером по физподготовке, чтобы помогать «Металлургу» побеждать, показывая лучшие качества на льду»
сегодня, 16:16
Жаровский о «Монреале»: «У нас есть контакт. Спрашивают, если что нужно по форме, как я сыграл»
сегодня, 15:41
Джош Ливо: «Мне нравится стиль игры КХЛ, он подходит мне, я люблю эту лигу. Здесь я добился определенного успеха, наслаждаюсь жизнью в России»
сегодня, 15:29
Дэйли о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Еще одно достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете»
сегодня, 15:14
Агент Глотова: «Трактор» пока не собирается обменивать Василия. Я недавно общался с Волковым»
сегодня, 14:58
Сошников покинет «Сибирь». Форвард захотел уйти после замены Епанчинцева на Буцаева (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 12:15
«Амур» подпишет контракт с Рыковым на год. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этом сезоне (Metaratings)
сегодня, 11:18
Кадри провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. 35-летний форвард «Калгари» забил «Коламбусу»
сегодня, 10:07