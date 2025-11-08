Лафреньер набрал 200 очков в НХЛ – в 395 матчах. У 1-го номера драфта-2020 8 баллов и «минус 8» в 15 играх в этом сезоне
Алексис Лафреньер набрал 200 очков в НХЛ – в 395 матчах.
Форвард «Рейнджерс» Алексис Лафреньер достиг отметки 200 очков в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (4:1), забросив шайбу и сделав результативную передачу. Его признали второй звездой встречи.
В текущем сезоне у 24-летнего канадца 8 (2+6) баллов в 15 игра при полезности «минус 8».
За карьеру в лиге в рамках регулярок первый номер драфта-2020 набрал 201 (94+107) балл в 395 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
