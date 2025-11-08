  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лафреньер набрал 200 очков в НХЛ – в 395 матчах. У 1-го номера драфта-2020 8 баллов и «минус 8» в 15 играх в этом сезоне
1

Лафреньер набрал 200 очков в НХЛ – в 395 матчах. У 1-го номера драфта-2020 8 баллов и «минус 8» в 15 играх в этом сезоне

Алексис Лафреньер набрал 200 очков в НХЛ – в 395 матчах.

Форвард «Рейнджерс» Алексис Лафреньер достиг отметки 200 очков в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (4:1), забросив шайбу и сделав результативную передачу. Его признали второй звездой встречи. 

В текущем сезоне у 24-летнего канадца 8 (2+6) баллов в 15 игра при полезности «минус 8». 

За карьеру в лиге в рамках регулярок первый номер драфта-2020 набрал 201 (94+107) балл в 395 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoРейнджерс
logoНХЛ
logoАлексис Лафреньер
logoДетройт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Бедард с 1+3, Панарин с 1+2 и Селебрини с 1+1 – звезды дня в НХЛ
40 минут назад
Селебрини единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У 19-летнего канадца 23 очка в 15 играх, 20-летний Бедард идет 2-м, отставая на 1 балл
сегодня, 05:40Видео
НХЛ. «Детройт» проиграл «Рейнджерс», «Миннесота» победила «Айлендерс», «Чикаго» был сильнее «Калгари», «Сан-Хосе» одолел «Виннипег»
сегодня, 05:32
Бедард набрал 1+3 в матче с «Калгари» и вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Чикаго» 22 очка и «+10» в 15 играх
сегодня, 04:50Видео
КХЛ. «Локомотив» примет «Ак Барс», ЦСКА сыграет с «Сибирью», «Динамо» Москва против СКА
сегодня, 04:35
Юров забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 2 броска, «+1» и 33% на точке за 11:20
сегодня, 03:46Видео
Капризов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс» и стал 1-й звездой. У него 21 очко в 16 играх – идет в топ-5 в гонке бомбардиров НХЛ
сегодня, 03:34Видео
Панарин набрал 1+2 с «Детройтом» и стал 1-й звездой, завершив серию из 6 матчей без очков. У него 3+7 в 15 играх в сезоне
сегодня, 03:10Видео
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
вчера, 22:30Тесты и игры
Панин о контракте на год и 15 млн: «Можно гнаться за деньгами, но я не такой. Я прямо сказал: «Хочу доиграть в «Салавате», финансовый вопрос почти не обсуждался»
вчера, 21:35
Ко всем новостям
Последние новости
Беспалов стал помощником тренера словацкого «Прешова». Также он продолжит работать с вратарями сборной Словакии U18
4 минуты назад
Меньшиков о том, что соседка в США пожаловалась на него из-за ремонта: «Забрала старую технику на перепродажу и позвонила в полицию – похоже, без разрешения ремонтируют»
16 минут назад
Мышкин о вратарях-легионерах в КХЛ: «Мартин и Доминге оказались в клубе Миски, на очереди Дриджер, подозреваю. Просто работать по броску – примитив, уровень «Макдональдса»
28 минут назад
38-летний Зукарелло ассистировал Капризову в своем первом матче в сезоне. Форвард «Миннесоты» пропустил 15 игр из-за травмы
сегодня, 06:46Видео
Салливан о «Рейнджерс» после 4:1 с «Детройтом»: «Наши лидеры были лучшими игроками. Панарин создает опасные моменты каждый вечер – сегодня это привело к голам»
сегодня, 06:34
Чибриков остался без очков в первых 6 играх в сезоне НХЛ. У форварда «Виннипега» 1 хит, 4 минуты штрафа и «+1» за 10:22 против «Сан-Хосе»
сегодня, 06:20
Кэйн не сумел забить в открытые ворота «Рейнджерс» после ошибки Куика на выходе. Форвард вернулся в состав «Детройта» после пропуска 9 игр из-за травмы
сегодня, 05:58Видео
Бедард набрал 150 очков в НХЛ и стал самым молодым игроком в истории «Чикаго» на момент достижения отметки (20 лет 113 дней)
сегодня, 05:20
Найт сделал 1-й шатаут за «Чикаго», отразив 33 броска «Калгари». У вратаря 6 побед в 11 играх в сезоне при 92,7% сэйвов и КН 2,33
сегодня, 05:05
Тренин набрал 100-е очко в НХЛ – ассист в матче с «Айлендерс». У форварда «Миннесоты» 0+3 в 16 играх в сезоне при 72 хитах
сегодня, 04:20