Бедард с 1+3, Панарин с 1+2 и Селебрини с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Коннор Бедард, Артемий Панарин и Макклин Селебрини – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – 19-летний форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини , набравший 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом» (2:1). Канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с 23 (9+14) баллами в 15 играх.

Вторая звезда – 34-летний форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин , набравший 3 (1+2) очка в матче с «Детройтом» (4:1). Россиянин прервал серию из 6 игр без результативных действий.

Первая звезда – 20-летний форвард «Чикаго » Коннор Бедард , набравший 4 (1+3) очка в матче с «Калгари» (4:0). Канадец вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров.