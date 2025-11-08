Бедард с 1+3, Панарин с 1+2 и Селебрини с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Коннор Бедард, Артемий Панарин и Макклин Селебрини – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – 19-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом» (2:1). Канадец единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с 23 (9+14) баллами в 15 играх.
Вторая звезда – 34-летний форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Детройтом» (4:1). Россиянин прервал серию из 6 игр без результативных действий.
Первая звезда – 20-летний форвард «Чикаго» Коннор Бедард, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Калгари» (4:0). Канадец вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
