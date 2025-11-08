  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Амур» подписал контракт с Рыковым до конца сезона. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этой регулярке КХЛ
0

«Амур» подписал контракт с Рыковым до конца сезона. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этой регулярке КХЛ

«Амур» подписал контракт с Егором Рыковым.

28-летний Егор Рыков подписал соглашение с «Амуром» до конца этого сезона.

Защитник начал текущий FONBET чемпионат КХЛ в составе «Лады», но покинул клуб после 4 матчей. В конце октября он провел 3 игры за «Трактор», находясь на пробном контракте.

«Рыков защищал цвета «Сочи», ЦСКА, «Адмирала», «Северстали», «Авангарда», «Витязя», «Лады» и «Трактора».

Всего в КХЛ Егор набрал 67 (6+61) очков в 357 матчах при общем показателе полезности «плюс 4».

Добро пожаловать», – сказано в сообщении пресс-службы «Амура».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
logoЕгор Рыков
logoАмур
logoКХЛ
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амур» подпишет контракт с Рыковым на год. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этом сезоне (Metaratings)
6 ноября, 11:18
Бабаев о Рыкове: «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком. Если он подпишет контракт, то на минимальные условия»
4 ноября, 20:34
Рыков подписал пробный контракт с «Трактором». Защитник сыграл 4 матча за «Ладу» в этом сезоне
27 октября, 13:01
Главные новости
«Салавату» предложили 10 млн рублей за Калинюка. У защитника 1+4 за 16 матчей в уфимском клубе («Бизнес Online»)
3 минуты назад
Дюбе не полетел с «Трактором» на выездную серию. Форвард может перейти в клуб Западной конференции КХЛ (Артур Хайруллин)
13 минут назад
Панарин про 3 очка в первом матче после бритья налысо: «Это не сделало меня лучшим игроком, но точно более уродливым»
37 минут назад
«Шанхай» о недопуске фанатов в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Меры применены неправомерно. Удивлены, что КХЛ поддержала СКА. Лига создает опасный прецедент»
сегодня, 08:25
НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Нью-Джерси», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Тампа» примет «Вашингтон», «Вегас» сыграет с «Анахаймом», «Эдмонтон» – с «Колорадо»
сегодня, 07:55
Бедард с 1+3, Панарин с 1+2 и Селебрини с 1+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:10
Селебрини единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У 19-летнего канадца 23 очка в 15 играх, 20-летний Бедард идет 2-м, отставая на 1 балл
сегодня, 05:40Видео
НХЛ. «Детройт» проиграл «Рейнджерс», «Миннесота» победила «Айлендерс», «Чикаго» был сильнее «Калгари», «Сан-Хосе» одолел «Виннипег»
сегодня, 05:32
Бедард набрал 1+3 в матче с «Калгари» и вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Чикаго» 22 очка и «+10» в 15 играх
сегодня, 04:50Видео
КХЛ. «Локомотив» примет «Ак Барс», ЦСКА сыграет с «Сибирью», «Динамо» Москва против СКА
сегодня, 04:35
Ко всем новостям
Последние новости
Дишковский о защите СКА: «Нет задачи пропустить 0 шайб – мы нацелены на атаку. Мало забиваем в последних матчах, надо это исправлять»
24 минуты назад
Форвард «Металлурга» Федоров о Кузнецове: «Большой мастер, вносит позитив и опыт. Мое мнение о нем только положительное»
сегодня, 08:11
Беспалов стал помощником тренера словацкого «Прешова». Также он продолжит работать с вратарями сборной Словакии U18 вместе с Лашаком и Станей
сегодня, 07:46
Меньшиков о том, что соседка в США пожаловалась на него из-за ремонта: «Забрала старую технику на перепродажу и позвонила в полицию – похоже, без разрешения ремонтируют»
сегодня, 07:34
Мышкин о вратарях-легионерах в КХЛ: «Мартин и Доминге оказались в клубе Миски, на очереди Дриджер, подозреваю. Работать по броску – примитив, уровень «Макдональдса»
сегодня, 07:22
Лафреньер набрал 200 очков в НХЛ – в 395 матчах. У 1-го номера драфта-2020 8 баллов и «минус 8» в 15 играх в этом сезоне
сегодня, 06:58
38-летний Зукарелло ассистировал Капризову в своем первом матче в сезоне. Форвард «Миннесоты» пропустил 15 игр из-за травмы
сегодня, 06:46Видео
Салливан о «Рейнджерс» после 4:1 с «Детройтом»: «Наши лидеры были лучшими игроками. Панарин создает опасные моменты каждый вечер – сегодня это привело к голам»
сегодня, 06:34
Чибриков остался без очков в первых 6 играх в сезоне НХЛ. У форварда «Виннипега» 1 хит, 4 минуты штрафа и «+1» за 10:22 против «Сан-Хосе»
сегодня, 06:20
Кэйн не сумел забить в открытые ворота «Рейнджерс» после ошибки Куика на выходе. Форвард вернулся в состав «Детройта» после пропуска 9 игр из-за травмы
сегодня, 05:58Видео