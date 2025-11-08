«Амур» подписал контракт с Рыковым до конца сезона. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этой регулярке КХЛ

«Амур» подписал контракт с Егором Рыковым.

28-летний Егор Рыков подписал соглашение с «Амуром » до конца этого сезона.

Защитник начал текущий FONBET чемпионат КХЛ в составе «Лады», но покинул клуб после 4 матчей. В конце октября он провел 3 игры за «Трактор», находясь на пробном контракте.

«Рыков защищал цвета «Сочи», ЦСКА, «Адмирала», «Северстали», «Авангарда», «Витязя», «Лады» и «Трактора».

Всего в КХЛ Егор набрал 67 (6+61) очков в 357 матчах при общем показателе полезности «плюс 4».

Добро пожаловать», – сказано в сообщении пресс-службы «Амура».