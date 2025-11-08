Салливан о «Рейнджерс» после 4:1 с «Детройтом»: «Наши лидеры были лучшими игроками. Панарин создает опасные моменты каждый вечер – сегодня это привело к голам»

Майк Салливан похвалил Артемия Панарина после победы над «Детройтом».

«Рейнджерс» обыграли «Детройт » (4:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

Форвард клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой.

«Сегодня наши лидеры были лучшими игроками в команде. Наши проблемы с голами никогда не были связаны с недостатком усилий. У нас есть игроки, способные завершать атаки, и сегодня они это показали.

Панарин дирижирует атаками в каждом матче. Он каждый вечер создает опасные моменты. Какое-то время они не приводили к голам, но сегодня это произошло. Его гол был мастерским», – сказал главный тренер «Рейнджерс ».