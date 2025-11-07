НХЛ. «Детройт» примет «Рейнджерс», «Миннесота» сыграет с «Айлендерс», «Калгари» – с «Чикаго», «Сан-Хосе» против «Виннипега»

В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.

«Детройт» примет «Рейнджерс», «Миннесота» сыграет с «Айлендерс» на выезде, «Калгари» встретится с «Чикаго», «Сан-Хосе» против «Виннипега».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

