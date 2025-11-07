НХЛ. «Детройт» примет «Рейнджерс», «Миннесота» сыграет с «Айлендерс», «Калгари» – с «Чикаго», «Сан-Хосе» против «Виннипега»
В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.
«Детройт» примет «Рейнджерс», «Миннесота» сыграет с «Айлендерс» на выезде, «Калгари» встретится с «Чикаго», «Сан-Хосе» против «Виннипега».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
