  • Селебрини единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У 19-летнего канадца 23 очка в 15 играх, 20-летний Бедард идет 2-м, отставая на 1 балл
Селебрини единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У 19-летнего канадца 23 очка в 15 играх, 20-летний Бедард идет 2-м, отставая на 1 балл

Макклин Селебрини единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:1). 

На счету 19-летнего канадца стало 23 (9+14) очка в 15 играх в сезоне при полезности «+6». 

Первый номер драфта-2024 единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. На втором месте идет первый номер драфта-2023 Коннор Бедард из «Чикаго» с 22 (8+14) очками в 15 играх. 

Третье место делят форварды Джек АйкелВегас», 21 в 13, 8+13), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 21 в 15, 4+17) и Кирилл Капризов (21 в 16, 9+12). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
