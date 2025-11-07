Менелл о 3:2 с «Шанхаем»: «СКА переживает не лучшие времена, эта победа была очень важной для нас. Мы обязаны забирать очки и подниматься в таблице»

Бреннан Менелл подвел итоги матча СКА с «Шанхаем».

Защитник СКА Бреннан Менелл высказался о победе над «Шанхаем».

6 ноября клуб дома обыграл «Дрэгонс» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После 22 матчей СКА идет на 9-м месте в таблице Запада с 22 баллами.

– Плохо начали матч и допустили пару грубых ошибок. К счастью, игра стабилизировалась после первого периода. Было слишком много штрафов, но мы смогли найти ключи к победе. Это то, в чем мы нуждаемся сейчас.

Наша команда переживает не лучшие времена, так что эта победа была очень важной для нас. Мы обязаны забирать очки и подниматься в турнирной таблице.

– Было очень много удалений со стороны обеих команд. С чем это связываете? Переизбыток эмоций?

– Такое бывает, каждый матч складывается по-разному. Нам необходимо работать над дисциплиной, чтобы не усложнять себе путь к победе. Рад, что мы смогли хорошо отработать в меньшинстве.

– С этого сезона матчи СКА и «Шанхая» прозвали петербургским дерби. Испытываете особую мотивацию в играх против этого соперника?

– Конечно! Я не понаслышке знаю, что такое дерби и насколько они принципиальны. Нам было важно одержать победу, чтобы показать, что мы лучшие в этом городе.

У «Шанхая» много талантливых игроков, которые могут забросить в любой момент. Мы старались играть максимально надежно, чтобы не пропускать контратаки. Было ясно, что игра дастся нам очень тяжело, так что я не удивлен, что все дошло до овертайма.

– Вы провели первую игру после двух недель восстановления. Как оцените свое физическое состояние?

– Чувствую себя отлично. Последние два дня я катался на льду, ходил на дополнительные тренировки и восстанавливал форму. Я рад вернуться, так как безумно скучал по игре. Очень сильно грустил, когда сидел на трибунах и смотрел на то, как играют мои друзья. Хотелось как можно скорее присоединиться к команде.

– У СКА по-прежнему остались проблемы с реализацией: из 38 бросков забросили только две шайбы в основное время.

– У нас действительно было много шансов, чтобы увеличить отрыв в счете. Мы знаем, что должны забивать больше и усердно работаем над этим. Уверен, что со временем к нам вернется уверенность, и придут шайбы. Конечно, мусорные голы нам не помешают. 39 бросков — это солидный показатель. Нужно преобразовывать эти моменты в голы, – сказал Менелл.