Чибриков остался без очков в первых 6 играх в сезоне НХЛ. У форварда «Виннипега» 1 хит, 4 минуты штрафа и «+1» за 10:22 против «Сан-Хосе»

Никита Чибриков остался без очков в первых 6 играх в сезоне НХЛ.

Форвард «Виннипега » Никита Чибриков принял участие в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе » (1:2).

В 6 играх в сезоне у 22-летнего россиянина нет результативных действий при нейтральной полезности, 12 минутах штрафа и среднем времени на льду 9:48.

В матче с «Шаркс» Чибриков (10:22, «+1») отметился 1 силовым приемом. Также он получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

Отметим, что в прошлом сезоне Никита провел за «Джетс» 4 матча в регулярке НХЛ (среднее время – 11:24) и набрал 3 (2+1) очка.