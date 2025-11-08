  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капризов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс» и стал 1-й звездой. У него 21 очко в 16 играх – делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с Макдэвидом и Айкелом
Видео
3

Капризов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс» и стал 1-й звездой. У него 21 очко в 16 играх – делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с Макдэвидом и Айкелом

Кирилл Капризов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс» и стал 1-й звездой.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:2). 

На счету 28-летнего россиянина 21 (9+12) очко в 16 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4». 

Капризов делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с Джеком Айкелом («Вегас», 21 балл в 13 играх, 8+13) и Коннором Макдэвидом («Эдмонтон», 21 в 15, 4+17).

Лидером по итогам игрового дня будет Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 22 в 15, 9+13, сегодня забил «Виннипегу»). 

Сегодня Кирилл (16:50, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ и применил 1 силовой прием. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАйлендерс
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
logoНХЛ
logoСан-Хосе
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
logoМакклин Селебрини
logoДжек Айкел
logoВегас
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Айкел делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с Макдэвидом и Селебрини – у всех по 21 баллу. За ними идут 6 игроков с 20 очками, в том числе Малкин
вчера, 07:15
Макдэвид и Малкин догнали Маккиннона и Айкела в гонке бомбардиров НХЛ и делят с ними 2-е место – у всех по 19 очков. Лидирует Шайфли с 20 баллами
4 ноября, 04:40
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» примет «Ак Барс», ЦСКА сыграет с «Сибирью», «Динамо» Москва против СКА
6 минут назад
Юров забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 2 броска, «+1» и 33% на точке за 11:20
55 минут назадВидео
Панарин набрал 1+2 с «Детройтом» и стал 1-й звездой, завершив серию из 6 матчей без очков. У него 3+7 в 15 играх в сезоне
сегодня, 03:10Видео
НХЛ. «Детройт» проиграл «Рейнджерс», «Миннесота» победила «Айлендерс», «Калгари» играет с «Чикаго», «Сан-Хосе» против «Виннипега»
сегодня, 03:00Live
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
вчера, 22:30Тесты и игры
Панин о контракте на год и 15 млн: «Можно гнаться за деньгами, но я не такой. Я прямо сказал: «Хочу доиграть в «Салавате», финансовый вопрос почти не обсуждался»
вчера, 21:35
Сборная Финляндии представила форму на Олимпиаду-2026: синие и белые джерси с золотым коронованным львом, попирающим сарацинскую саблю задними лапами
вчера, 20:50Фото
Сборная Канады представила форму на Олимпиаду-2026: белые джерси с красным кленовым листом в центре и красные – с черным
вчера, 20:18Фото
Козлов про 0:1 от «Нефтехимика»: «Салавату» надо играть смело. Когда осторожничаешь, ищешь проблемы на одно место. Если уберешь ногу с педали газа, тебя сразу обгоняют»
вчера, 19:43
Панин о молодежи «Салавата»: «У нас талантливых ребят как за баней досок. Жаровский на виду, Алалыкин оправдывает доверие. Есть возможность поехать в НХЛ у некоторых»
вчера, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Тренин набрал 100-е очко в НХЛ – ассист в матче с «Айлендерс». У форварда «Миннесоты» 0+3 в 16 играх в сезоне при 72 хитах
21 минуту назад
Романов завершил с «минус 3» матч против «Миннесоты». У защитника «Айлендерс» 0 очков и «минус 6» в 9 играх в сезоне
43 минуты назад
«Рейнджерс» выиграли 7 из 9 матчей на выезде в этом сезоне. Дома – 6 поражений в 6 играх
сегодня, 03:22
Салливан о результативности Панарина: «Рейнджерс» рассчитывают на него. Он работает, прогрессирует, моментов все больше. Никто не переживает больше, чем он сам»
вчера, 21:59
Поехали с «Торпедо»! Три победы подряд на выезде!
вчера, 21:50ВидеоСпортс"
Выбранный в 1-м раунде драфта-2025 Андреянов: «У меня контракт с ЦСКА на 5 лет. Об НХЛ даже не думаю пока»
вчера, 21:18
Кравец о 3:2 с «Автомобилистом»: «Сегодня был совершенно другой «Барыс», команда услышала тренеров. Нужно цепляться за такое отношение к игре»
вчера, 21:05
Гришин об 1:0 с «Салаватом»: «Победы любые ценны, но мне больше нравится счет 5:4. У «Нефтехимика» сложный месяц – 12 матчей, мало времени на отдых»
вчера, 20:30
Хмелевски о Казани: «Красивый город. Парк Горького понравился, экстрим-парк «Урам» классный. Татарский – сложный, учу слова и фразы с женой»
вчера, 19:54
Форвард «Питтсбурга» Холландер выбыл минимум на 3 месяца, у него диагностирован тромб в ноге
вчера, 19:35