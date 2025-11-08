Юров забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 2 броска, «+1» и 33% на точке за 11:20

Данила Юров забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс».

Форвард «Миннесоты» Данила Юров забил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс » (5:2).

21-летний россиянин вернулся в состав «Уайлд» после 3 подряд игр в запасе. На счету форварда 2 (2+0) очка в 11 играх в сезоне при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 9:51.

Сегодня Юров (11:20, «+1») отметился 2 бросками в створ, допустил 1 потерю и выиграл 3 вбрасывания из 9 (33%).