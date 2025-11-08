38-летний Зукарелло ассистировал Капризову в своем первом матче в сезоне. Форвард «Миннесоты» пропустил 15 игр из-за травмы

38-летний Матс Зукарелло ассистировал Кириллу Капризову в первом матче в сезоне.

Форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло вернулся в состав команды после травмы и принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (5:2).

38-летний норвежец (16:14, «минус 1», 1 бросок) принял участие в комбинации, которая завершилась голом Кирилла Капризова .

В прошлой регулярке Зукарелло провел за «Уайлд» 69 игр и набрал 54 (19+35) очка.