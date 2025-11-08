Кэйн не сумел забить в открытые ворота «Рейнджерс» после ошибки Куика на выходе. Форвард вернулся в состав «Детройта» после пропуска 9 игр из-за травмы

Патрик Кэйн вернулся в состав «Детройта» после пропуска 9 игр из-за травмы.

Форвард «Детройта » Патрик Кэйн принял участие в матче с «Рейнджерс » (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

36-летний американец вернулся в состав «Ред Уингс» после пропуска 9 игр из-за травмы верхней части тела. В 6 матчах в текущем сезоне у него 5 (2+3) очков.

В одном из эпизодов матча против клуба из Нью-Йорка Кэйн не сумел воспользоваться ошибкой вратаря Джонатана Куика при игре на выходе и поразить открытые ворота соперника.