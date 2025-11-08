Бедард набрал 1+3 в матче с «Калгари» и вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Чикаго» 22 очка и «+10» в 15 играх
Коннор Бедард набрал 1+3 с «Калгари» и идет 2-м в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Чикаго» Коннор Бедард забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:0). Его признали первой звездой встречи.
20-летний канадец продлил результативную серию до 7 игр (6+9 на отрезке). Всего в сезоне он набрал 22 (8+14) очка в 14 играх при полезности «+10».
Первый номер драфта-2023 вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров лиги.
Лидирует первый номер драфта-2024 Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 23 очка в 15 играх, 9+14, сегодня набрал 1+1 с «Виннипегом»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
