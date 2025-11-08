Бедард набрал 150 очков в НХЛ и стал самым молодым игроком в истории «Чикаго» на момент достижения отметки (20 лет 113 дней)
Коннор Бедард набрал 150 очков в НХЛ .
Форвард «Чикаго» Коннор Бедард набрал 4 (1+3) балла за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари».
В текущем сезоне на счету 20-летнего канадца стало 22 (8+14) очка в 15 играх при полезности «+10».
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 150 (53+97) баллов в 165 играх при «минус 70».
Бедард (20 лет 113 дней) стал самым молодым игроком в истории «Блэкхокс», достигшим такой отметки. Он опередил Эдди Ольчика (1986 год, 20 лет 127 дней).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
