Роман Ротенберг сравнил хоккей и футбол: «Аналогии можно проводить бесконечно. Те же вещи работают – скорость старта, спринт. С коллегами обмениваемся мнениями»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг рассказал о своей любви к футболу и провел аналогии с хоккеем.

– Очень часто видим вас на футбольном «Динамо». В целом, привлекает ли вас футбол? Может быть, вы что-то черпаете оттуда в своих тренировках здесь, например, от Карпина или Тюкавина?

– Конечно. Я очень люблю спорт в целом. Слежу за разными видами спорта. Сейчас это футбол, потому что игровой вид спорта. Конечно, очень интересно, есть какие-то вещи, аналогии можно проводить бесконечно, но в современном хоккее скорость, то, что мы видели у ребят, скоростных ребят, спринт, скорость старта, те же вещи работают и в футболе.

Поэтому, когда мы общаемся с коллегами, мы обмениваемся мнениями. И, конечно, общее развитие в игровых спортах, в цикличных, те вещи, которые работают, мы стремимся вместе обсуждать и развиваться. Потому что есть какие-то вещи, которые у нас получаются очень хорошо.

Есть какие-то вещи, которые у коллег получаются очень хорошо. Мы всегда открыты для обмена мнениями. И с большим уважением относимся к каждому тренеру, который работает, потому что это огромный труд.

Особенно для детских тренеров, которые с утра до ночи работают, чтобы мы имели возможность смотреть этих ребят, которые, на самом деле, очень мастеровитые. И надо поблагодарить всех тренеров, которые нам помогают, – сказал первый вице-президент ФХР , член совета директоров хоккейного клуба «Динамо » Москва Ротенберг.