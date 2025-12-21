Мичков не забил в 10-м матче подряд. У форварда «Филадельфии» ассист и 2 броска за 15:04 против «Рейнджерс»
Матвей Мичков продлил серию без голов до 10 матчей.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:5 Б).
На счету 21-летнего россиянина 19 (8+11) очков в 33 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:42. Текущая безголевая серия – 10 матчей (5 ассистов и 17 бросков в створ на отрезке).
Сегодня Мичков нанес 2 броска в створ при нейтральной полезности за 15:04 на льду.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
