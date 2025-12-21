«Тампа» обыграла «Каролину» (6:4) после 0:3 в 1-м периоде. Команда Купера прервала серию из 3 подряд поражений
«Тампа» обыграла «Каролину» (6:4) после 0:3 в 1-м периоде.
«Тампа» одержала волевую победу над «Каролиной» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
После первого периода «Лайтнинг» уступали со счетом 0:3. Во втором периоде команде удалось забросить 3 безответные шайбы, а в третьем – довести дело до победы.
Первой звездой встречи был признан форвард Джейк Генцел, сделавший дубль.
«Тампа» прервала серию из 3 поражений подряд. Команда под руководством Джона Купера поднялась на 3-е место в Атлантическом дивизионе.
Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
