Ротенберг о Карпине: «Общаемся и стараемся поддерживать друг друга. Игра с «Крыльями» отличная – когда забивают четыре, это пример и для хоккеистов»
Роман Ротенберг заявил, что он и Валерий Карпин поддерживают друг друга.
«Динамо» победило «Крылья Советов» (4:0) в матче FONBET Кубка России по футболу.
«Игра с «Крыльями» – отличная. Пример всем. Дал советы Карпину? Мы, коллеги, общаемся и всегда стараемся поддерживать друг друга.
Когда забивают четыре, это пример и для нас, хоккеистов. Это здорово!» – сказал член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг.
