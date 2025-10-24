Ротенберг о Карпине: «Общаемся и стараемся поддерживать друг друга. Игра с «Крыльями» отличная – когда забивают четыре, это пример и для хоккеистов»

Роман Ротенберг заявил, что он и Валерий Карпин поддерживают друг друга.

«Динамо » победило «Крылья Советов » (4:0) в матче FONBET Кубка России по футболу.

«Игра с «Крыльями» – отличная. Пример всем. Дал советы Карпину ? Мы, коллеги, общаемся и всегда стараемся поддерживать друг друга.

Когда забивают четыре, это пример и для нас, хоккеистов. Это здорово!» – сказал член совета директоров хоккейного «Динамо » Роман Ротенберг .

Лещук о критике Мэддисона: «Не знаю, кто это. Madison Square Garden знаю. Человек, не обладая никакой экспертностью, позволяет себе критиковать других»