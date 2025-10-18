  • Спортс
22

Ротенберг о матче «Динамо» – «Ахмат»: «Противостояние великих игроков и тренеров. Система Черчесова – выдержка, дисциплина. Мне ближе подход Карпина – тотальный футбол, прессинг»

Роман Ротенберг высказался о стилях игры Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

В воскресенье «Динамо» примет «Ахмат» в матче 12-го тура Мир РПЛ. Член совета директоров хоккейного «Динамо» и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг пригласил болельщиков посетить эту игру. 

«Интересное противостояние двух великих игроков в прошлом и тренеров в настоящем: Валерия Карпина и Станислава Черчесова. Два абсолютно разных стиля, две системы, два взгляда на игру.

Не стану рассуждать, какая тактика лучше или хуже – каждая имеет свои плюсы и минусы. Хорошая система та, что приносит победы и трофеи. Все зависит от тренера, от состава и от того, насколько игроки верят в выбранный путь.

Система Черчесова – это выдержка, дисциплина, оборона с акцентом на длинные передачи и навесы. Игра без потерь и терпение – умение ждать ошибок соперника. Можно сказать, это своего рода «ЦСКА прошлых лет» в хоккейном эквиваленте.

Мне ближе подход Карпина, а также то, как играет «Динамо» и сборная России по футболу. Их стиль близок к тому, что мы развиваем в хоккейной сборной – тотальный футбол/тотальный хоккей.

Это постоянный прессинг на каждом участке поля или площадки, создание численного преимущества, стремление как можно быстрее отобрать мяч или шайбу и уйти в контратаку.

Короткие передачи, движение, контроль – «отдал, открылся, получил». Даже на наших тренировках есть упражнения из футбола, например, знаменитое «рондо».

Любой игрок в хоккее или в футболе скажет одно и то же – никто не любит играть без мяча или шайбы. Никто не любит, когда на тебя постоянно давят и заставляют принимать решения под прессингом. Многие этого не выдерживают – и совершают ошибки. Одна система ждет ошибки соперника, другая – сама их провоцирует. А ведь хоккей и футбол – это и есть игра ошибок.

Поэтому завтра будет вдвойне интересней посмотреть противостояние двух грандов нашего тренерского цеха, бывший и нынешний тренеры сборной России, две системы игры.

Это будет яркое противостояние двух сильных тренеров, разных систем и характеров. Настоящий праздник футбола – не пропустите!» – написал Роман Ротенберг

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
