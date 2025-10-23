Ротенберг о Тюкавине: «Уникальный парень и пример для всех. Играет и в хоккей с мячом, и в футбол – это и есть разностороннее развитие»
Роман Ротенберг заявил, что Константин Тюкавин – пример разностороннего развития.
Ротенберг является членом совета директоров хоккейного «Динамо». Тюкавин выступает за бело-голубых в Мир РПЛ, на его счету 1 гол за 4 игры в текущем сезоне Премьер-лиги.
«Тюкавин вообще уникальный парень. И на коньках катается, и в хоккей с мячом, и в футбол играет. Это как раз и есть разностороннее развитие.
Тюкавин – пример для всех», – сказал вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
